Cumhuriyet Bayramı Diyarbakır'da coşkuyla kutlanacak

DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakır, Cumhuriyetin 98'nci yılını birbirinden farklı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Diyarbakır Valiliği, "98 Yıldır Gözümüz Gibi" mottosuyla başlattığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için iki günlük ve kent geneline yayılan bir program hazırladı.

Valiliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı iki günlük programda, resmi törenlerin yanı sıra kent genelinde konser, fener alayı gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek.

28 Ekim 13. 00'da Anıtpark'ta Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak kutlamalar, 19. 00'da Park 75'ten Kent Meydanı'na yapılacak fener alayıyla devam edecek. Akşam 20. 00'da ise Kent Meydanı'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Sanatçıları sahne alacak. Ardından sevilen şarkılarıyla bilinen Dodan Özer'in konseriyle etkinlik sona erecek.

29 Ekim 09. 50'de yapılacak Tebrikat Töreni'nin ardından Vali Karaloğlu Garnizon Komutanı Tümgeneral Yıldırım ile birlikte vatandaşların bayramını kutlayacak. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile devam edecek program, Büyükşehir Belediye Bandosu'nun Müzik Dinletisi ile son bulacak.

29 Ekim 19. 00'da Vali Karaloğlu ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlenecek.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Vali Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada tüm Diyarbakırlılara çağrıda bulunarak "Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutlamak için; 28 Ekim Perşembe 19. 00'da Park 75 Kent Meydanı'na tüm hemşehrilerimiz davetlidir" ifadelerini kullandı.

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