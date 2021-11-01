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Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

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Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Valimiz Sn. Mustafa Masatlı, Milletvekilimiz Sn. M. Levent Karahocagil, Garnizon Komutanımız Tuğgeneral Sn.

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Valimiz Sn. Mustafa Masatlı, Milletvekilimiz Sn. M. Levent Karahocagil, Garnizon Komutanımız Tuğgeneral Sn. Mehmet Fatih Ören, Protokol Üyelerimiz, Siyasi Parti Temsilcilerimiz, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin katılımları ile Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine katıldı.

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