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Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

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Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

Cumhuriyetimizin 98. Yılında Cumhuriyet Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni ve akabinde " Atatürk, Cumhuriyet ve Kastamonu" konulu resim sergisinin açılışı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KASTAMONU (Habermetre) - Cumhuriyetimizin 98. Yılında Cumhuriyet Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni ve akabinde " Atatürk, Cumhuriyet ve Kastamonu" konulu resim sergisinin açılışı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

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