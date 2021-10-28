Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

Beyşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe merkezde düzenlenen Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Beyşehir Kaymakamlığı ve İlçe belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Düzenlenen tören fiziki mesafe ve maske kuralları dahilinde gerçekleşti. Törene Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet