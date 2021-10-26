Cumhuriyet Bayramı 98. Yıldönümü Kutlama Programı- Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'te başlar, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 24. 00'e kadar devam eder. - Bayramın başladığı gün olan 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden itibaren resmi ve özel kuruluşlar bayrak ve dövizlerle donatılacak, ilçenin giriş ve çıkışı Belediye Başkanlığı ile İskenderun TEDAŞ İşletme Müdürlüğünce ışıklarla donatılacaktır. Ayrıca, ilçe merkezindeki evler ve işyerleri bayraklarla donatılacaktır. - Bayram Töreni, Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde yapılacaktır. Tören günü yağış olması halinde, bu programda belirtilen gösteriler bölümü ilk tatil gününde yapılmak üzere ertelenecek olup, günün anlam ve önemi ile ilgili bölümler ise aynı gün Kapalı Spor Salonunda icra edilecektir. ÇELENK SUNMA PROGRAMI : -Çelenkler 28 Ekim 2021 Perşembe günü en geç 12. 45'te Anıt alanında hazır bulundurulacaktır. Çelenkler saat 13. 00'te sunulacaktır. Çelenk Sunma Programı; Bakanlar Kurulunun 16. 04. 2012 tarih ve 2012/3073 "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" gereğince uygulanacak olup, "Toplanma yerinde, günün anlam ve önemine uygun bir görünüm ve giysi ile törene iştirak edilmesine özen gösterilecektir. Çelenklerin sunulması, Belediye Başkanlığı çelengi'nin Anıta sunulması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile birlikte Şanlı Bayrağımızın göndere çekilmesi, Kapanış. BAYRAM TÖRENİ PROGRAMI : 1. 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09: 00-09: 30 arasında Makamda Sayın Kaymakamımız tarafından tebrikler kabul edilecektir. 2. Saat 10. 15'te Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından öğrencilerin ve halkın bayramı kutlanacaktır. Bir dakikalık saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşımızın söylenmesi, Kaymakam Sayın Hayrettin BASKIN'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, Kutlama Programı Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 2 öğrencinin şiirlerini okuması, İlçemiz Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu öğrencilerinin gösterilerini sergilemesi, Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince Oratoryo gösterisi, Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin müzik dinletisi, Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gösterilerini sergilemesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde okullarımızda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, Belen Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde Bayrak ve Flamaların geçişini müteakip, okulların resmi geçitleri ile tören sona erecektir.

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