Cumhuri·yet bayramini coşku i·çi·nde kutladik

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları, 28 Ekim Perşembe günü Valilik önünde çelenk sunma töreniyle başladı.

Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Kutlamalar çerçevesinde aynı gün Can Akengin Sanat Galerisinde, Cumhuriyet Haftası boyunca açık kalacak olan "Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı" konulu resim sergisinin açılışı yapıldı. Daha sonra İl Halk Kütüphanesinde "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu kitap sergisi ziyaretçilere açıldı.

29 Ekim Cuma günü ise Valilik Makamında Vali Enver Ünlü'nün tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar Valilik önünde çeşitli etkinliklerle, coşkulu bir şekilde devam etti.

Daha sonra Belediye Konservatuarı tır üzerinde günün anlam ve önemini anlatan marşlar çalarak şehir turu attı.

Aynı gün akşam ise Yeniyol mevkiinde Çotanak İlkokulu'ndan başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleşti.

Ardından liman sahasında havai fişek gösterisi ve Atatürk Meydanı'nda Tuğçe Kandemir Konseri düzenlendi.

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