Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan Doha'ya ziyaret - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan Doha'ya ziyaret

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan Doha'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Doha'da Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al-Abdullah Al Sani ile "iki ülke arasındaki sanayi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesini" görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Doha'da Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al-Abdullah Al Sani ile "iki ülke arasındaki sanayi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesini" görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, ülkeye bir günlük ziyarette bulunan Dağlıoğlu, başkent Doha'da Sanayi ve Ticaret Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında sanayi, ticaret ve yatırım ilişkileri ile bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Katarlı Bakan görüşmede, Doha yönetiminin, özel sektörü desteklemek ve yabancı yatırımları çekmek için geliştirdiği başarılı ekonomi politikalarıyla ilgili Dağlıoğlu'na bilgi verdi.

Türkiye ile Katar arasındaki karşılıklı ticaret hacmi, Ocak-Ağustos 2021 döneminde yaklaşık bir milyar dolara ulaştı.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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