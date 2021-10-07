Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Teşkilat' Setini Ziyaret Etti - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Teşkilat" Setini Ziyaret Etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi "Teşkilat"ın setine ziyaret gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TRT 1 yöneticileri ve set ekibiyle bir araya gelerek dizi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve etkileyici prodüksiyonu ile pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan TRT 1'in "Teşkilat" dizisi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ağırladı.

"Teşkilat çok kıymetli faydalar sağlıyor"

Teşkilat dizisinin çok kıymetli faydalar sağladığını, ilk günden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaştığını ve ilgi odağı olduğunu belirten Demir, "Gerek senaryo gerek kullanılan ürünler ve teknoloji açısından da ilgi çekmeye devam ediyor" dedi.

Oyuncularla bir araya gelerek sohbet eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yönetmen koltuğuna oturarak çekimleri yakından takip etti. Dizi, Başkan Demir tarafından da takdir gördü. Demir, set ziyaretinin ardından dizi ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirerek başarılarının devamını diledi.

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Haber: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Teşkilat' Setini Ziyaret Etti - Haberler
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