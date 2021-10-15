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Cumhurbaşkanlığı'ndan kan bağışı kampanyasına destek

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı'ndan kan bağışı kampanyasına destek

CUMHURBAŞKANLIĞI çalışanları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI çalışanları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay tarafından kurulan stantlarda Cumhurbaşkanlığı çalışanları, kan bağışında bulundu. 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da kan verdi.


Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri
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