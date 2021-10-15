Cumhurbaşkanlığı'ndan kan bağışı kampanyasına destek

CUMHURBAŞKANLIĞI çalışanları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay tarafından kurulan stantlarda Cumhurbaşkanlığı çalışanları, kan bağışında bulundu. 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da kan verdi.