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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

-İHA-

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