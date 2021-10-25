Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
-İHA-
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)
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