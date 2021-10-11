Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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