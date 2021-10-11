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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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