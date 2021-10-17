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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tır'ı Giresun'da

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tır'ı Giresun'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tır'ı Giresun'a geldi.

GİRESUN (Habermetre) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tır'ı Giresun'a geldi. 19 Ekim Salı günü saat 12: 00'da Atatürk Alanında açılacak olan Dijital Tır, 22 Ekim Cuma günü akşamına kadar, 12: 00-19: 00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital Tır projesini hayata geçirdi.

Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış Dijital Tır, 52 ili ziyaret edecek.

Salgın tedbirlerinin uygulanacağı Dijital Tır'a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapılacak.

Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Dijital Tır'ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.

Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor.

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Haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tır'ı Giresun'da - Haberler
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