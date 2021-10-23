Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türk Konseyi Medya Forumu"na katılarak konuşma yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na katılarak konuşma yaptı.

Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yalan endüstrisiyle, dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenlik stratejimizin bir parçası olarak görüyor ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz. Özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve ülkelerimizdeki uzantılarını işaret ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak zorundayız" dedi.

Türkiye'de düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Karşımızda, toplumları sömürüye açık hale getirmeye çalışan bir yalan endüstrisi bulunuyor. Yalan endüstrisiyle, dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenlik stratejimizin bir parçası olarak görüyor ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz" dedi. Altun, Türk dünyasına çağrıda bulunarak, hem içeride hem dışarıda "hakikat mücadelesi" verdiklerini belirterek, "Özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve ülkelerimizdeki uzantılarını işaret ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak zorundayız" dedi. Haber Merkezi

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