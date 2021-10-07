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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Paris İklim Anlaşması" paylaşımı Açıklaması

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilmesinin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilmesinin hayırlı olmasını diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Paris İklim Anlaşması'na ilişkin Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'İklim değişikliği konusunda da bizim safımız mazlumların yanı olacaktır. İlgili kurumlarımız şimdiden ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda eylem planlarını hazırlamaya başlamıştır.' Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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