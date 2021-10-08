Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: 'Öğrencilerden Türkiye'nin dijital surlarını örmesini istiyoruz' - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: "Öğrencilerden Türkiye'nin dijital surlarını örmesini istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: "Öğrencilerden Türkiye'nin dijital surlarını örmesini istiyoruz" -"Gerekirse Fatih'in yaptırdığı gibi dijital toplarımızı yaparız" -'Siber Güvenlik Kampı' başladı 'Siber Güvenlik Kampı'nda öğrencilere hitap eden...

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: "Öğrencilerden Türkiye'nin dijital surlarını örmesini istiyoruz"

-"Gerekirse Fatih'in yaptırdığı gibi dijital toplarımızı yaparız"

-'Siber Güvenlik Kampı' başladı

İSTANBUL - 'Siber Güvenlik Kampı'nda öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Siz, yerli ve milli ürünler üreterek, gerekirse yabancı ürünleri siber güvenlik anlamında test ederek Türkiye'nin siber güvenlikte öncü olabilmesi için adımlar atacaksınız. Bizler, sizlerden Türkiye'nin dijital duvarlarını, dijital surlarını örmenizi istiyoruz. Gerekirse Fatih'in yaptırdığı gibi dijital toplarımızı yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayelerinde, Bilgi Güvenliği Derneğince düzenlenen 'Siber Güvenlik Kampı', Gençlik ve Spor Bakanlığı Marmaracık Kamp alanında yapılan toplantı ile başladı. Kamp kapsamında lise öğrencileri 2 gün, üniversite öğrencileri ise 4 gün eğitim alacak. Eğitimler, alanında uzmanlar hocalar tarafından verilecek. Öğrenciler, ağ güvenliği, bulut güvenliği mobil güvenliği, kriptoloji gibi birçok konuda eğitimler alacak. Kamp sonunda ise başarılı öğrenciler Çanakkale'de bulunan şehitliği gezmeye hak kazanacak. Eğitimler sırasında öğrenciler kampın sosyal faaliyetlerinden de yararlanacak.

Kampın açılın toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel ve Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Kamptaki öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Siz, yerli ve milli ürünler üreterek, gerekirse yabancı ürünleri siber güvenlik anlamında test ederek Türkiye'nin siber güvenlikte öncü olabilmesi için adımlar atacaksınız. Bizler, sizlerden Türkiye'nin dijital duvarlarını, dijital surlarını örmenizi istiyoruz. Gerekirse Fatih'in yaptırdığı gibi dijital toplarımızı yaparız. Öncelikle surlarımızı çok sağlam bir şekilde kurabilmemiz lazım. İlla kahraman olmak için birebir cenge çıkıp savaşmak gerekmiyor. Çünkü sizlerde dijital ortamda klavyenizin başında dünyayla savaşacaksınız ve bizim dijital sınırlarımızı koruyacaksınız. Sınırlarımızı nasıl kendi askerlerimiz ile koruyorsak, dijital vatanımızda sizin gibi arkadaşlara ihtiyacımız var.

"Eğitim sonunda ödülü kazanan öğrencilerimize Çanakkale şehitliğini gezdireceğiz"

Siber Güvenlik kahramanları yetiştirmek için kamp düzenlediklerini ifade eden Dr. Ali Taha Koç, "2 gün boyunca lise öğrencilerimize, 4 gün boyunca ise üniversite öğrencilerimiz eğitim alacak. Alanında uzmanlarımızı da öğrencilerimize 4 gün boyunca eğitim verecekler. Eğitim sonunda da öğrencilerimizi sertifika vereceğiz. Web tasarım, web hacklemesi, ağ güvenliği ve kriptolojiye kadar eğitimler olacak. Bu bizim İstanbul'daki ilk eğitimimiz tabi devamını getireceğiz. Öğrencilerimiz belli eğitimler alarak 3 senelik periyot içerisinde siber güvenlik uzmanı olabilirler. Eğitim sonunda ödülü kazanan öğrencilerimizi Çanakkale Şehitliği'ne gezdireceğiz. Belki bir sürprizimiz daha olabilir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin siber güvenlik alanında ciddi bir eksikliği var"

Kampın lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yapıldığını vurgulayan Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel, "Derneğimizin bu tür faaliyetleri devam ediyor. Bu kamp biraz daha özel. Ağ güvenliği, bulut güvenliği mobil güvenliği, kriptoloji gibi konularda eğitimler alacaklar. Bu eğitim gençlerimizin siber güvenlik alanında farkındalığın artmasına neden olacak. Uzmanlaşmak adına ilk adımlar atılmış olacak. Türkiye'nin siber güvenlik alanında ciddi bir eksikliği var. Bu tür etkinliklerle gençlerle iletişimimiz devam edecek. Aralık ayında da Uluslararası Siber Güvenlik ve kriptoloji konferansımız var. Buraya da tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Bugün burada 50 lise öğrencisi, 25 de lise öğrencisi var. Öğrencilerimiz ilk derslerine bugün başladı. Yarında sabah ve öğlen olmak üzere ikişer saat eğitim alacaklar. Onun dışında gençlerimiz kampın sosyal faaliyetlerinden yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Gençler için çok önemli bir kamp olduğunu belirten Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, "İşimiz gücümüz hep gençlik diyoruz. Gençlere her alanda hizmet etmek gerekiyor. Burada da uzman kişilerden eğitimler alacaklar. Burada inşallah siber kahramanlar yetişecek. Burada yeni nesil gençlerimize çalışmalarımızı aktarmamız gerekiyor. Buradan başarılı bir şekilde çıkacak öğrencilerimiz inşallah ülkemize hizmet eder" dedi.

Eğitime gelen lise öğrencisi Hamit Yasin Öksüz, "Bugün Devletimizin imkanlarıyla Siber Güvenlik Kampındayız. İnşallah en güzel şekilde değerlendirip, dolu bir şekilde çıkmak istiyoruz. Bugün işini bilen uzmanlardan siber güvenliğe giriş dersini aldık. Bu işe yeni girenler için bu dersin önemli olduğunu düşünüyorum. İlerde yazılımla siber güvenliği beraberinde götürüp yazılım alanında hem devletime hem de milletime hizmet etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: Öğrencilerden Türkiye'nin dijital surlarını örmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: Öğrencilerden Türkiye'nin dijital surlarını örmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: Öğrencilerden Türkiye'nin dijital surlarını örmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç:
İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin - Son Dakika Haberleri
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