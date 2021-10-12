CUMHURBAŞKANIMIZDAN ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA MÜJDE
Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.
Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, 11 Ekim 2021 tarihinde Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağının müjdesini verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.
Hayırlı uğurlu olsun.
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