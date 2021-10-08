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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Ceyhan İlçemize Geliyor

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Ceyhan İlçemize Geliyor

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Ceyhan İlçemize GeliyorCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Polipropilen Tesisinin temelini atmak üzere 9 Ekim 2021 günü Ceyhan İlçemize geliyor.

CEYHAN, ADANA (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Ceyhan İlçemize GeliyorCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Polipropilen Tesisinin temelini atmak üzere 9 Ekim 2021 günü Ceyhan İlçemize geliyor. Kurtpınarı-İncirli Mahallesi yanındaki 670 dönümlük alanda kurulacak tesisisin temeli saat 12. 30'da atılacak. Temel atma törenine çok sayıda davetli ve isteyen her vatandaş katılabilecek. 1, 3 milyar dolarlık yatırımla kurulacak tesiste yıllık ortalama 450. 000 ton polipropilen üretilecek. TesisTürkiye'nin Polipropilen ithalatının yaklaşık %25'ini karşılayacak, ülkemizin cari açığına yılda yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlayacak, inşaat ve montaj süresince toplam 40. 000 kişi çalışacak. 09 Ekim 2021 günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ilk tesisin temelinin atılacağı alanda çok sayıda firma yatırım yapacak. Polipropilen tesisi Rönesanas Firması tarafından kurulup işletilecek. Rönesanas Holding Anonim Şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 21. 03. 2029 tarih ve 387 sayılı kararı ile yönetici şirket olarak belirlenmişti. İlk olarak 17. 10. 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 19. 09. 2007 tarihli ve 2007/12632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş süreci başlatılmış olan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi toplam 13. 410 dönüm alandan oluşuyor. Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine bitişik çevrede halen üretim yapan tesislerin bulunduğu Serbest Bölge, altyapı ve tesis inşaatları devam eden Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ile Erzin Organize Sanayi Bölgesi de yer alıyor. Otoban bağlantı yolu kenarında ve deniz kıyısında yer alan bölgeye yapılacak demiryolu bağlatısının da projeleri Ulaştırma ve Altyapı Balkanlığınca azırlanmış durumda.

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Haber: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Ceyhan İlçemize Geliyor - Haberler
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