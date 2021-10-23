Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapmak üzere Eskişehir'e hava yolu ile gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Valilik Meydanında halka hitap etti.

Hava yolu ile Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Hasan Polatkan havaalanında, Vali Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız Hanımefendi, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan ve diğer protokol üyeleri ile kamu kurum müdürleri karşıladı.

Karşılamadan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Akabinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Buradan Valilik Meydanı'nda, Eskişehir'de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, "Ülkemize yatırım yapacak, teknoloji getirecek, ihracatımıza, istihdamımıza, büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da, yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Bu anlayışla, salgın döneminde yeniden yapılanan küresel üretim ve lojistik sisteminde ülkemizi en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

Son 19 yılda Eskişehir'e yaptıkları yatırımlara değinen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Biz, Eskişehir'e neler yaptık, burada belediye neler yaptı? Var mı bir şey? Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 38 yeni derslik inşa ettik, şehrimizdeki üçüncü yükseköğretim kurumu olan Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 5 bin 896 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını açtık. Aralarında 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun da bulunduğu 31 spor tesisini Eskişehir'imize kazandırdık. Sosyal yardımlarda Eskişehirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 1, 3 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta yedisi hastaneden oluşan toplam 23 sağlık tesisi inşa ettik. İnşa ettiğimiz 1081 yataklı şehir hastanemiz, nasıl memnun musunuz? Biz buyuz. 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, memnun musunuz? Eskişehirli kardeşlerimize insan odaklı sağlık hizmeti anlayışımızı layıkıyla sunuyoruz. "

Sivrihisar Hastanesinin ek binasıyla birlikte dört sağlık tesisinin inşası, 12 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale süreci devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, "Çevre ve şehircilikte 9 bin 358 konutu tamamladık, 594 konutun sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşasına devam ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Odunpazarı ilçemizde 2 bin 450 konut üretimi için proje çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yaparak, inşasına başlıyoruz" dedi.

Eskişehir'de bina stokunun tamamını tarayıp, riskli binaları tespit ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kapsamda yaptığımız, riskli yapı tespitinin ardından 10 bin 94 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kira yardımları, kamulaştırma ve proje uygulamaları için 80 milyon lira destek sağladık. Şehrimizde üç millet bahçesi projemiz bulunuyor. Eski stadın yerine inşa ettiğimiz millet bahçemizin yapımını tamamladık" diye konuştu.

Beylikova ilçesinde yapımı süren millet bahçesini yüzde 90 seviyesinde bitirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: "Odunpazarı Millet Bahçemizde yer seçimini bitirdik, yapımına yakında başlıyoruz. Ulaştırmada 90 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 227 kilometre ilaveyle toplamda 317 kilometreye çıkardık. İnşası süren Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunu 2 yıla, Eskişehir-Sarıcakaya yolunu ise 3 yıla kadar tamamlıyoruz. Önce Ankara ile sonra Konya, İstanbul, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile yüksek hızlı tren ulaşımını başlattık.

Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'ne bir iltisak hattı yapmak için çalışmalara başladık. Raylı sistemlerde adeta bir üretim merkezi haline gelen Eskişehir'de milli, elektrikli ana hat lokomotif imalatı projesini hayata geçiriyoruz. Üretim aşamalarının önemli bir kısmı başlayan bu projeyle ülkemizin elektrikli lokomotif imalatında dışarıya bağımlılığını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. "

Bir başka projelerinin de raylı taşıtlarda kullanılan yeni nesil sekiz silindirli dizel motor üretimini Eskişehir'de başlatmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisansı ülkemize ait özgün bu motorun üretimiyle inşallah lokomotif, enerji sektörü ve marina motor ihtiyaçlarını kendimiz karşılayabileceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Valilik makamına geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzalayarak, Vali Erol Ayyıldız'dan ilimizde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Valilik ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hava yolu ile Eskişehir'den ayrıldı.

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