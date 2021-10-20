Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Detaylar (2)
Plan Bütçe Komisyonu salonu Komisyon üyelerinin salondaki bekleyişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon salonuna gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon üyelerini selamlaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon toplantısı için oturması TBMM Plan ve...
Plan Bütçe Komisyonu salonu
Komisyon üyelerinin salondaki bekleyişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon salonuna gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon üyelerini selamlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon toplantısı için oturması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması
Komisyon üyelerinin sözlü tartışması
Toplantıyı takip eden basın mensupları
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu. - Detaylar (2)