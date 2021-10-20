Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Detaylar (2) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Detaylar (2)

AA - Haberler | Güncel

Plan Bütçe Komisyonu salonu Komisyon üyelerinin salondaki bekleyişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon salonuna gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon üyelerini selamlaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon toplantısı için oturması TBMM Plan ve...

Plan Bütçe Komisyonu salonu

Komisyon üyelerinin salondaki bekleyişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon salonuna gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon üyelerini selamlaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon toplantısı için oturması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması

Komisyon üyelerinin sözlü tartışması

Toplantıyı takip eden basın mensupları

TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu. - Detaylar (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Detaylar (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Detaylar (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Detaylar (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Detaylar (2)
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