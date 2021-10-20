Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yaptı. Bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyen Oktay, 2022 yılı bütçesini Türkiye'yi daha da büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak üzere hazırladıklarını söyledi. 2022 yılı bütçesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırladıkları 4'üncü bütçe olduğunu anımsatan Oktay, "Bütçe teklifimizin temel misyonu; 2053'e giden yolda tüm sektör ve alanları kapsayan, sağlam, sürdürülebilir ve şeffaf bir mali sıçrama zemini oluşturmaktır. Amacı, küresel salgına da bağlı olarak dengelerin yeniden şekillendiği bir konjonktürde, Türkiye ekonomisinin güçlü bir biçimde yükselişini sürdürmesi ve halkımızın refahının artmasıdır" dedi.

Güvenlik alanında, terörle mücadeleye tüm kararlılıklarıyla devam ettiklerini dile getiren Oktay, "Vatanımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamaya, hak ve menfaatlerini korumaya azami önem veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik ve terör örgütüne katılımları tarihin en düşük seviyesine indirdik" dedi.