Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ilgili yaptıkları açıklamayla ilgili olarak, "Bazıları, bağımsız Türk yargısına müdahil olmaya cüret eden diplomatların ağzıyla konuşsa da biz milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bu diplomatların dertleri gerçekten insan hakları ve demokrasi olsaydı İsrail'in hapishanelerinde yıllarca sorgusuz sualsiz tutulan Filistinli gazeteci, yazar ve siyasetçiler için iki kelam ederlerdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından Maltepe'de düzenlenen 14. Kastamonu Tanıtım Günleri'ne katıldı. Etkinliğe, Oktay'ın yanı sıra Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Oktay, "Kastamonu, Kastamonu'da güzel ama gördük ki, Kastamonu İstanbul'da da güzel. Evliyalar, şehitler, kahramanlar şehridir Kastamonu. Binlerce yıldır nice medeniyete bağrını açmış Anadolu'nun göz bebeğidir Kastamonu. Kastamonu'nun güzellikleri sizlerin vasıtasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Hiç işgal edilmemesine rağmen en yüksek şehit veren şehirlerden olan Kastamonu hem kahraman, hem gazi hem de şanlı bir şehrimizdir" dedi.