Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır" dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Togo'nun FETÖ ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Togo'nun FETÖ ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Togo'nun FETÖ ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında,
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

 Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadeledeki desteği takdire şayandır

Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadeledeki desteği takdire şayandır

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı halihazırdaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı halihazırdaki...
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