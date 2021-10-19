Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır" dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır" dedi.