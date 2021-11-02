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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere burs verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere burs verdi

Gelen son dakika haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri sebebiyle açılan 43 bin 307 TL'lik manevi tazminatı üniversite öğrencilerine burs olarak verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri sebebiyle açılan 43 bin 307 TL'lik manevi tazminatı üniversite öğrencilerine burs olarak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM'deki grup toplantılarındaki sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Kılıçdaroğlu konuşmasında Erdoğan'ı 'diktatör olmakla, tefecilerin reisi olmak, DEAŞ'a kol kanat germek ve silah göndermek, terör örgütlerine yardım ve yataklık etmek, vergi kaçırmak' sözlerine ilişkin Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aleyhine açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu aleyhine manevi tazminata hükmetti. Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 43 bin 307,45 TL'nin üniversite öğrencilere burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığı ifade edildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere burs verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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