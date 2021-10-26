Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aliyev: 'Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç...
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