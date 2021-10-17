Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında gideceği ilk ülke olan Angola'ya hareket etti.

Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek Erdoğan, ilk durağı olan Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından apronda bulunan askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

"TUR" uçağıyla Angola'ya hareket eden Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.