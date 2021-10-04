Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılını açacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılını açacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılını açacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek törende 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek törende 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını gerçekleştirecek.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını yarın saat 14.00'te yapacak. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende, YÖK tarafından her yıl 'bireysel' ve 'kurumsal' olmak üzere iki kategoride verilen 'YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri'ni almaya hak kazanan akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına ödülleri verilecek.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılını açacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:37:29. #1.12#