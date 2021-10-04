Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılını açacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek törende 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını gerçekleştirecek.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını yarın saat 14.00'te yapacak. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende, YÖK tarafından her yıl 'bireysel' ve 'kurumsal' olmak üzere iki kategoride verilen 'YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri'ni almaya hak kazanan akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına ödülleri verilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri