Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi tarihi bir... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi tarihi bir...

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz."

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı: (1)
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