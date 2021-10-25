Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda...

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
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