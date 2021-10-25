Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri