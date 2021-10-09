ADANA (Habermetre) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanmayı sürdürüyor. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Kürsüye gelişinde Adanalı merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın "Uzun adam" adlı eserinin salonda çalınması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerden Göğebakan için Fatiha okumalarını istedi.

Konuşmasına tüm Adanalıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir kez daha 'Allah'ına kurban Adana' diyorum. Şüheda yurdu Adana'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için toprağa düşen aslanları rahmetle yad ediyorum. " diye konuştu.

Yaklaşık 2, 5 yıllık aranın ardından Adana'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah bugün Adana bir başka güzel, bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Sevginiz, ahde vefanız, hayır dualarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız biz de gece gündüz demeden sizin için, Adanamızın huzuru, refahı, esenliği için çalışıyoruz. Adana gelişsin, Adana büyüsün, Adana kalkınsın, Adanamız hak ettiği hizmetlere kavuşsun diye mücadele ediyoruz. " dedi.

Bu amaçla son 19 yılda Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan tarıma, sanayiden ticarete, gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her alanda kentin yanında olduklarını ifade etti.

Adana'da eser ve hizmet siyasetlerinin nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak tamamlandığında Türkiye'nin en stratejik sanayi tesislerinden biri olacak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temelini attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım bedeli 1, 7 milyar dolar olan bu tesisin 2024'te hizmete girdiğinde yıllık 450 bin ton üretim kapasitesiyle tek başına Türkiye'nin polipropilen ihtiyacının beşte birini karşılayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tesis hem sanayimizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaracak hem de cari açığın azaltılmasına yıllık 250 milyon dolarlık katkı sunacak. Temel atma törenimizden hemen önce tesisle ilgili 6 farklı ülkeden kurumla yapılan iş birliği anlaşmalarının imza törenine de şahit olduk. Muhalefetin uluslararası yatırımcıları ürkütmek için adeta seferber olduğu bir dönemde atılan bu imzalar ülkemiz adına önemli birer kazanımdır. Bu yatırım, Türk ekonomisine duyulan güvenin güçlü bir işareti olmasının yanı sıra muhalefetin yalan, çarpıtma, korkutma üzerine kurulu propagandasının da hiçbir işe yaramadığının ispatıdır. CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanmayı sürdürüyor. "

"Yatırımlar hiç hız kesmedi"

Küresel sermayenin Türkiye'ye yönelik ilgisinin ve yatırım iştahının salgın şartlarına rağmen arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi. Uluslararası piyasalardaki sıkıntılı atmosfere rağmen ihracatta yıllık 212 milyar doların üzerine çıkmayı başardık. Bay Kemal, kıskanma, çalış senin de olur. " diye konuştu.

Turizmde de farklı bir ivme yakalayarak geçen yılki kayıpların önemli bir bölümünü telafi ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası yatırımcılar gibi ülkemizdeki özel sektör firmalarının da sanayi ve üretim yatırımları artarak devam ediyor. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde resmi açılışını yaptıkları 26 fabrikanın üretime başladığına işaret ederek, "Akşam yalan, sabah yalan diyoruz ya Bay Kemal için. Ne dedi? 'Bir fabrika yaptınız mı? ' dedi. Bay Kemal, bak bugün tam 26 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik. " diye konuştu.

Bakanlıkların, Valiliğin ve diğer kurumların Adana'ya kazandırdığı kamu yatırımlarının resmi açılışlarını yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek seferde toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı bulan eser, hizmet ve projeyi Adanalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Ardından tarımı ve sanayisi yanında mutfağıyla da tüm dünyada meşhur olan Adanamızın lezzet festivalinin açılış programına iştirak ettik, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Adana'nın o eşsiz ve zengin yemek kültürünü bir kez daha yakından görme fırsatı bulduk. " ifadelerini kullandı.

İl Danışma Toplantısı'nın ardından Çukurova Üniversitesine geçerek, üniversiteye kazandırılan yeni eserlerin açılışını yapacaklarını, sonrasında da gençlerle bir araya geleceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerimizle bir araya gelerek hem onları dinleyecek hem hasbihal edecek hem de gençlerimizin coşkusuna ortak olacağız. Adanamızın güzelliğine, güzellik katacak tüm yatırımların şimdiden şehrimiz ve siz Adanalı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasına katkı sunan, destek veren, işçisinden, mühendisine, özel sektör kuruluşlarımızdan resmi kurumlarımıza kadar herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, AK Parti olarak Türk siyasetindeki 20'nci yılımızı Hükümette de 19'uncu yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda, tam 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetinde, her bir ilçesinde, her bir mahallesinde, köyünde, yaylasında, eserlerimiz var, yatırımlarımız var. Vatan toprağının 780 bin kilometrekaresinde 84 milyonun her biri için hayata geçirdiğimiz projelerimiz var, hizmetlerimiz var. Daha önemlisi Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimiz, hedeflerimiz var. "

"Siyaseti, millete ve memlekete hizmet kapısı olarak gören kadroyuz"

Halihazırda millete umut veren, gençlere umut aşılayan, ülkenin yarınlarına dair vizyonu olan yegane partinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı diğerlerinden ayıran temel vasfı da budur. Biz, siyaseti muhalefet gibi ikbal kapısı olarak değil millete ve memlekete hizmet kapısı olarak gören, meseleye böyle yaklaşan bir kadroyuz. " dedi.

Şair Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinden bir mısra okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:

"Kuruluşumuzdan itibaren daima milletimize karşı dürüst olduk, samimi olduk, hasbi ve harbi davrandık. Kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri, sorumluluk makamına gelince unutanlardan hiçbir zaman olmadık. Meydanlarda ne söylemişsek, millet yetki verince bahanelerin arkasına sığınmadan sözlerimizi hayata geçirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık, kimseye kara çalmadık. AK Parti'nin AK siyasetine yalan lekesinin bulaşmasına izin vermedik. Muhalefet çamur siyasetiyle, yalan siyasetiyle, iftira siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ederken, biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.

AK Parti, ilk günden itibaren icraatlarıyla milletimizin hayat standardını yükseltirken, dürüstlüğüyle, siyasetin kalitesini artırmıştır. Popülist söylemlere, özellikle tevessül etmeyerek, Türk siyasetine yeni bir eşik kazandırdık. Milletimizin siyaset kurumuna yeniden güvenmesinin arka planında AK Parti'nin sözünün eri bir parti olması vardır. Türk demokrasisi güçlenmişse vesayet, milli irade karşısında gerilemişse AK Parti'nin azimli mücadelesi sayesindedir. "

"Ülkemizdeki büyük dönüşümden, muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurla Cumhuriyeti buluşturduğumuz, devletle millet kucaklaşmasını yeniden sağladığımız için iftihar ediyoruz. Rabbimize, bizlere bu aziz millete hizmet etme şerefi bahşettiği için sonsuz hamdediyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılın muhasebesini yaptıklarında bir konuda başarısız kaldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda başarısız kaldığımızı görüyoruz. Evet, tüm çabalarımıza, tüm emeklerimize rağmen, ülkemizdeki bu büyük dönüşümden, muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık. Dünyada taşlar yerinden oynarken, Türkiye'de statüko değişirken ne yazık ki muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Türk siyaseti yeni bir yöne evrilmişken CHP'nin başını çektiği muhalefet, hala ideoloji, kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapmayı tercih etti.

Muhalefet eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarından, eski Türkiye'de siyaset yapmanın konforundan kendisini bir türlü kurtaramadı. Muhalefetin nasıl derin bir siyasi bunalım yaşadığını, salgın döneminde bir kez daha gördük. Son bir asrın en büyük sağlık krizi karşısında ilk günden itibaren muhalefet partileri akla, bilime, gerçeğe uygun hiçbir politika geliştirmedi. "

Muhalefetin salgın sürecinde tek bir teklif bile getirmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu salgın sürecini çok daha başarılı bir şekilde yönetmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getirmediler, tam tersine öyle konularla gündeme geldiler ki hem kendilerini rezil ettiler hem de temsil ettikleri insanları gülünç duruma düşürdüler. " dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Türkiye'nin açık ara en fazla gaf yapan, en çok pot kıran siyasetçisi" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da zirveyi kimseye bırakmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Belediyesinin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptırdığı yönündeki sözlerini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Kardeşlerim, şehir hastanelerimize alternatif olarak sunduğu Adana Sahra Hastanesi Projesi, hiç şüphesiz bu dönemin en trajikomik hadiselerinden biridir. Böyle bir hastane var mı Adana'da? Bu nasıl bir yalandır ya. 'Biz şöyle hastane yaptık' diyor. Önünü arkasını araştırmadan televizyon ekranlarına söylediği her söz gibi bu da Kılıçdaroğlu'nun ayağına dolandı. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin bir yatak bir de tabeladan ibaret, koca bir hangar olduğu ortaya çıktı.

Peki bu skandal karşısında CHP Genel Başkanı, Adana'dan ve Adanalı kardeşlerimden özür diledi mi? Elbette hayır. CHP Genel Başkanı, millet canının derdindeyken tamamen hayal mahsulü projeler üzerinden umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Tabii ki hayır. Nasıl daha önceki gaflarında ve skandallarında hiç yüzü kızarmadıysa bunda da utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftira furyasına yenilerini eklemeye devam etti. Oysa Kılıçdaroğlu'nun 'israf' dediği, 'boş yatırım' diye sürekli kötülediği şehir hastanelerimiz, salgın sürecinde milletimizin şifa kapısı oldu. Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu sağlık yatırımları, tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştü. "

Adana Şehir Hastanesi'nde vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak bu süreçte çok önemli bir rol üstlendiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmete girdiğinden bu yana 9 buçuk milyon ayaktan muayene kabulü Adana Şehir Hastanemizde gerçekleşti. Bay Kemal, şehir hastanesi budur bu, yalanla dolanla olmaz. Gelirsin İstanbul'a, Çam ve Sakura'yı görürsün, Atatürk Havalimanı'ndakini görürsün. Aynı şekilde Anadolu yakasındakini görürsün ve bunlar, 1006 odalı iki hastane, 45 günde bunları inşa ettik. Bunların, 18'er ameliyathanesi var. ya sen bizimle aşık atabilir misin? Aynı dönemde 350 bin hastamız yatarak tedavi hizmeti alırken yine hastanemizde, Adana'yı söylüyorum, 27 bin 500 adet önemli ameliyat yapıldı. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece şehir hastaneleri örneğinin bile muhalefet ile AK Parti arasındaki derin vizyon ve zihniyet farkını ortaya koymada yeterli olduğunu belirterek, hizmet etmenin ve eser üretmenin önce nasip sonra gönül işi olduğunu söyledi.

"Onlar yalan söyler, biz yaparız. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletini sevmeyenin, millete meftun olmayanın hizmette gözü olmayacağını, kendi insanının derdini dert edinmeyenin de projeyle, eserle ve yatırımla işi olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'nin elini attığı her işte çuvallamasının tek sebebi, kendilerine emanet edilecek üç koyunu bile güdemeyecek kadar beceriksiz olmalarıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK'yı batıran bu değil mi ya? Buna nasıl geleceksin de bunları teslim edeceksin? CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış, ete kemiğe bürünmüş halidir. Milletin felaketinden medet uman, milletin acısını fırsata çevirmeye çalışan bir anlayışın ülkemize yapabileceği hiçbir katkı yoktur. Bunun için Allah milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin diyorum. "

Karşılarındaki bu tablonun 2023 ve 2024'e giden süreçte yüklerini daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir kadro olarak, 2023 hedeflerinden başlayarak 2053 ve 2071 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Bunun için bir taraftan kendi bünyemizi kuvvetlendirirken diğer taraftan da milletimizle olan gönül bağımızı tahkim etmemiz gerekiyor. " diye konuştu.

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile birlikte "Durmak yok yola devam" sözünü yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi:

"Gönül seferberliği diye başlattığımız üye kampanyamıza olan yoğun ilgi milletimizin de bizimle aynı hissiyatı taşıdığını gösteriyor. Partimizin üye sayısı ne oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Peki ana muhalefetin değil, hepsini toplayın böyle bir üye kaydı var mı? Yok, onlar nal topluyor nal. Ama bu teşkilat, Allah'ın izniyle üye kaydında rekor üstüne rekor kırıyor. Her yıl bir milyon yeni üye hedefiyle milletimizle olan gönül bağımızı sürekli daha ileri taşımayı hedefliyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni üye seferberliği kampanyasında Adana teşkilatının başarılarını takdirle takip ettiklerini belirterek, Adana teşkilatının son bir ayda çoğu gençlerden ve kadınlardan oluşan 17 bin yeni üyeyi partiye kazandırarak tüm Türkiye'ye örnek olduğunu aktardı.

Böylece Adana'daki toplam seçmen sayısının yüzde 25'ini üyeleri yaparak, önemli bir eşiği daha geçtiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıda katkısı ve payı olan tüm yol arkadaşlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerden hem üye çalışmasında hem de sahadaki diğer faaliyetlerinizde vitesi biraz daha yükseltmenizi bekliyorum. Teşkilat eğitimleriyle, vatandaş ziyaretleriyle, yeni üye seferberliğiyle kapı kapı dolaşarak, partimizi sürekli aktif ve canlı tutmanız gerekiyor. Her zaman dava arkadaşlarıma hatırlatıyorum, bizim kimseyi dışlama, dışarda bırakma gibi bir lüksümüz yoktur. Bize tevazu yakışır tevazu, gurur ve kibir asla. ve karşımda bir gurur kitlesi yok karşımda bir tevazu kitlesi var. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti'de millet ve memleket sevdalısı herkese yer vardır. Kalbi Türkiye için çarpan tüm vatandaşlarımıza kapımız ardında kadar açıktır, buyursunlar gelsinler. "

2023'e giderken bir taraftan yeni yüzlerle kadrolarını güçlendireceklerini diğer taraftan da mevcut arkadaşlarıyla bağlarını sağlamlaştıracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den bir üye değil, tek bir çakıl taşının dahi kopartılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilhassa bir dönem beraber çalıştığımız, davamıza hizmet etmiş, ancak teşkilattan ayağı kesilmiş arkadaşlarımıza ulaşıp, şayet varsa kırgınları gidererek, yeniden kadromuza katmanın çabası içinde olacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı, üstat Necip Fazıl'ın deyimiyle pekleşe pekleşe büyümeye devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Adana teşkilatımıza güveniyor, Adana'nın bizi mahcup etmeyeceğini çok iyi biliyorum. "

Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar Adana teşkilatının farklı kademelerinde görev alanlara teşekkür etti, darı bekaya irtihal eden yol ve dava arkadaşlarını rahmetle andı.

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