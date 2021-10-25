Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimse, sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede...
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimse, sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimse, sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamaz."
AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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