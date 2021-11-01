Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TURKOVAC) Yıl sonuna kadar üretime geçtiğimizde kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız, adeta 'Siz yapmadınız ama...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TURKOVAC) Yıl sonuna kadar üretime geçtiğimizde kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız, adeta 'Siz yapmadınız ama biz yapıyoruz' mesajı vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Turkovac ) Yıl sonuna kadar üretime geçtiğimizde kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız, adeta 'Siz yapmadınız ama biz yapıyoruz' mesajı vereceğiz"
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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