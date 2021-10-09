Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz' - Haberler
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