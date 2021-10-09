CEYHAN, ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar."