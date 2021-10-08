Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme...

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır"

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize...
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme... - Haberler
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