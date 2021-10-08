Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme...
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır"
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri