Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize...