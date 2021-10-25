Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin nezaketini zaaf görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin nezaketini zaaf görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak ettikleri cevabı alacaklardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin nezaketini zaaf görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak ettikleri cevabı alacaklardır."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri