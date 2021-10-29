Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (2) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü Anıtkabir'den görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini imzalaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini okuması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü

Anıtkabir'den görüntüler

İstiklal Marşı'nın okunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini imzalaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini okuması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında

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