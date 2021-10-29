Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü Anıtkabir'den görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini imzalaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini okuması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü
Anıtkabir'den görüntüler
İstiklal Marşı'nın okunması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini imzalaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini okuması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (2)