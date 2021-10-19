Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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