Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi"
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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