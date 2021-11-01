Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi"

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TURKOVAC) Yıl sonuna kadar üretime geçtiğimizde kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız, adeta 'Siz yapmadınız ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TURKOVAC) Yıl sonuna kadar üretime geçtiğimizde kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız, adeta 'Siz yapmadınız ama...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Dedeağaç'a üs kurulması) Sayın Biden'a da Macron'a da 'Böyle bir üssün kurulması bizi ciddi manada rahatsız ediyor' dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dedeağaç'a üs kurulması) Sayın Biden'a da Macron'a da 'Böyle bir üssün kurulması bizi ciddi manada rahatsız ediyor' dedik.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title