Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti
İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti.