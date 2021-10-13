Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı Zokirzoda'yı kabul etti
İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Son Dakika Haberleri
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