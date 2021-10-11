Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır."
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri