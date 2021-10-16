Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum."

AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum."

AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde...

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.' - Haberler
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