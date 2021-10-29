Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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