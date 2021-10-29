Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 'Ekonomi' vurgulu not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
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