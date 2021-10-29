Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'ya gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'ya gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'ya gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde yapılacak 16'ncı G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde yapılacak 16'ncı G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden saat 22.00'da hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'nın ardından Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde Glasgov'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ıncı Taraflar Konferansı (COP26) sırasında 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi'ne katılacak.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title