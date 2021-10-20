Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da onuruna verilen öğle yemeğine katıldı
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.
Erdoğan ve Buhari, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından yemeğe geçti. Yemek, basına kapalı yapıldı.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri