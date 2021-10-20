Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da onuruna verilen öğle yemeğine katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.

Erdoğan ve Buhari, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından yemeğe geçti. Yemek, basına kapalı yapıldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari: "Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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