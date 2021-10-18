Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."
AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri