Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri