Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, öğrencilerin ailelerine, yakınlarına ve öğretmenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçildiğini, yaklaşık 1, 5 yıl sonra öğrencileri çok özledikleri okullarıyla, öğretmenleri de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, geçen hafta salı günü bu salonda üniversitelerin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ni düzenlediklerini anımsattı.

Böylece 81 vilayetin tamamında, okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim ve öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başladıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşinci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız sürecin sorunsuz şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor. Aynı şekilde, illerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve iş birliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sürecin başarısı için, tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. İnancımıza göre, takdir tedbire mani değildir. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak hem insan hem de Müslüman olarak bizim görevimizdir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibine uygun şekilde, birçok gelişmiş ülkeden bile önce, gereken her imkanı vatandaşlarına sunduğunu aktardı. "Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek, önümüzdeki kış o derece rahat ederiz. Diğer türlü, havaların soğumasıyla beraber sıkıntıların artmasına engel olamayız. " diyen Erdoğan, bu konuda tüm vatandaşların gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını dile getirdi.

Erdoğan, hükümet olarak eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için çalışırken, aynı zamanda yeni yatırımlarla eğitim altyapısını tahkim ettiklerini söyledi. Son bir senede tamamlanan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi vesilesiyle bir araya geldiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle, belirlenen okullara 1 yılda 1 milyar lira yatırım yaptık. Proje kapsamında, 1000 okula 1000 kütüphane kazandırmanın yanı sıra toplam 10 bin akıllı tahta ve 1000 fizik kimya biyoloji laboratuvarı kurduk. Ayrıca mevcut mesleki alan laboratuvarı ve atölyelerini güçlendirdik. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamındaki üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye, laboratuvar kurduk, 282 atölyeyi de güncelledik. Proje dahilindeki 1000 meslek okulumuzun bakım ve onarımlarını da yaparak eksiklikleri giderdik. "

"Katsayı uygulaması"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikaların müspet sonuçlarını birçok alanda gördüklerini vurguladı. "28 Şubat döneminin Türk eğitim sistemine ve ekonomisine yaptığı en büyük kötülüklerden biri olan katsayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullara yönelik toplumdaki ön yargıların da önemli ölçüde kırıldığını" dile getiren Erdoğan, hem gençlerin hem de ailelerinin, kariyer planlamalarında mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem vermeye başladıklarını anlattı.

Erdoğan, "Aynı şekilde üreticilerimiz, sanayicilerimiz, ve resmi kurumlarımız da lise çağında verilen mesleki eğitimin değerini çok daha anlamıştır. Bu anlayış birliğinin neticesinde, tüm sektörlerle güçlü ve kapsamlı iş birlikleri kurulurken eğitim, üretim, istihdam çevrimi de güçlenmiştir. " diye konuştu. AA

