Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı...
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri