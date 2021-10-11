Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı...

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak."

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet...
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı... - Haberler
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