Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."