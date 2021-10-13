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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haber :  ANKARA,


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