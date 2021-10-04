Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.