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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) heyetini kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.


Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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